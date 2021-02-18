У містечку біля Манчестера вибух вщент зруйнував блок будинку, одна людина загинула
У містечку Саммерсіт біля Манчестера, на півночі Англії, вибух невстановленого походження повністю знищив блок двоповерхового будинку, внаслідок чого одна людина загинула.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Вибух стався ввечері 17 лютого близько 21:30 за місцевим часом. Рятувальники, які прибули на місце, знайшли вже мертвою одну жінку. Ще одна жінка та дитина отримали поранення. П’ять сусідніх квартир поруч зі зруйнованим блоком евакуювали з міркувань безпеки і увесь будинок знеструмили.
Речник поліції Манчестера не став називати попередніх версій вибуху, зазначивши тільки, що правоохоронці разом з екстреними службами будуть з’ясовувати причину трагедії.
Більшості евакуйованих мешканців будинку невдовзі дозволили повернутися додому.
Вдень у четвер люди розповідають у коментарях медіа, що дуже перенервували через інцидент і тепер самі почуваються у небезпеці.
Поліція, пожежники та представники газової служби продовжують обстежувати зруйновану секцію будинку. Деякі з них та сусіди приносять на місце подій квіти.
Watch Manager Steve Wilcock, Incident Commander at the scene, said: "I want to first pass on my condolences to the family and friends of the woman who tragically lost her life at this incident.— Greater Manchester Fire & Rescue Service (@manchesterfire) February 18, 2021
“Our thoughts are with them at what must be an incredibly sad and difficult time.” pic.twitter.com/5BmglwYu5k