У містечку біля Манчестера вибух вщент зруйнував блок будинку, одна людина загинула

У містечку Саммерсіт біля Манчестера, на півночі Англії, вибух невстановленого походження повністю знищив блок двоповерхового будинку, внаслідок чого одна людина загинула.

Вибух стався ввечері 17 лютого близько 21:30 за місцевим часом. Рятувальники, які прибули на місце, знайшли вже мертвою одну жінку. Ще одна жінка та дитина отримали поранення. П’ять сусідніх квартир поруч зі зруйнованим блоком евакуювали з міркувань безпеки і увесь будинок знеструмили.

Речник поліції Манчестера не став називати попередніх версій вибуху, зазначивши тільки, що правоохоронці разом з екстреними службами будуть з’ясовувати причину трагедії.

Більшості евакуйованих мешканців будинку невдовзі дозволили повернутися додому.

Вдень у четвер люди розповідають у коментарях медіа, що дуже перенервували через інцидент і тепер самі почуваються у небезпеці.

Поліція, пожежники та представники газової служби продовжують обстежувати зруйновану секцію будинку. Деякі з них та сусіди приносять на місце подій квіти.

