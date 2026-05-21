Чорногорія засудила погрози РФ країнам Балтії

Чорногорія, яка у четвер відзначає свій День незалежності, виступила із заявою про рішуче засудження погроз, залякування та тактики гібридної війни з боку Росії проти країн Балтії.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, поширеній 21 травня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що російські провокації, спрямовані проти Латвії, Естонії та Литви, не є поодинокими випадками та становлять пряму загрозу європейській та євроатлантичній безпеці, а також фундаментальним принципам, на яких ґрунтуються мир і стабільність у Європі.

"Своєю агресивною та дестабілізуючою поведінкою Росія ще більше ставить під загрозу мир і стабільність у всій Європі. Як гордий член НАТО, Чорногорія висловлює повну солідарність з Латвією, Естонією та Литвою, підтверджуючи, що безпека Балтійського регіону є невіддільною від безпеки всього Альянсу", – заявили у МЗС Чорногорії.

Там додали, що будь-яка спроба підірвати суверенітет, стабільність або демократичну стійкість країн-членів Альянсу є неприйнятною і зустріне єдину та рішучу відповідь.

"Чорногорія залишається твердо на боці Європейського Союзу та повністю віддана справі забезпечення довгострокового миру, стабільності та безпеки в усій Європі", = йдеться у заяві.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має права безпідставно звинувачувати країни Балтії.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою її слабкості.

Перед цим президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив провокації та погрози Росії на адресу країн Балтії, назвавши їх загрозою для всього ЄС.

Росія звинувачує країни Балтії, зокрема Латвію, у тому, що вони нібито надають свою територію та повітряний простір для підготовки й здійснення атак українськими безпілотниками по російській території.

Російська влада, зокрема постпред РФ в ООН, супроводжувала ці твердження погрозами відплати.