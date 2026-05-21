Литва відповіла Білорусі на звинувачення у бездіяльності щодо "українського дрона"

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що український безпілотник порушив її повітряний простір з території Литви минулого тижня; у Вільнюсі відкинули ці звинувачення.

Як пише "Європейська правда", про це литовське МЗС написало на платформі X.

У четвер білоруське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Литви в Мінську. Причиною демаршу, як заявили у відомстві, було те, що 17 травня український дрон "Чайка" нібито було виявлено поблизу села Станіславці Вітебської області.

Стверджується, що дрон летів завдавати ударів по території Росії, але залетів до Білорусі з литовської території.

У Мінську дорікнули, що Литва не вжила відповідних заходів для недопущення проникнення дрона на територію Білорусі, зокрема не сповістила про загрозу білоруських військових.

МЗС Литви категорично відкинуло твердження про те, що український ударний безпілотник залетів в білоруський повітряний простір з литовського боку.

"Сам факт того, що МЗС Білорусі передало ноту з цього питання нашому тимчасовому повіреному у справах в Мінську, є прямим доказом причетності Білорусі не лише до агресивної війни Росії проти України, а тепер і до інформаційної атаки Росії проти Литви та інших країн Балтії", – відповіли у відомстві.

Там додали, що заяви Мінська є "абсурдом".

"У літературі існує жанр під назвою "абсурдна література". Його головна особливість полягає в тому, що зміст має бути відірваним від реальності. Чим більше – тим краще. Браво, МЗС Білорусі, гарна спроба!", – додали в зовнішньополітичному відомстві Литви.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії у четвер викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення йому ноти протесту щодо дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країн Балтії.

19 травня Міністерство закордонних справ Латвії викликало російського дипломата у зв’язку з поширеною дезінформацією про те, що ця балтійська держава нібито надає свою територію Україні для проведення дронових атак на РФ.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою її слабкості.