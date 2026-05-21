Польща заборонила в’їзд ізраїльському міністру на 5 років

Ізраїльський міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір отримав 5-річну заборону на в’їзд до Польщі.

Про це повідомив у четвер в соцмережі Х глава польського МВС Марчин Кервінський, пише "Європейська правда".

Причиною такого рішення стала поведінка Бен-Гвіра, який глузував із активістів флотилії Global Sumud, що була затримана ізраїльською владою. Серед затриманих були громадяни Польщі.

На опублікованому в середу Бен-Гвіром відео видно, як кілька десятків активістів стоять на колінах на землі, тоді як Бен-Гвір махає ізраїльським прапором і кричить на івриті: "Ласкаво просимо до Ізраїлю, тут ми правимо".

Це відео викликало критику з боку багатьох країн. Його засудили польське МЗС, а також міністерства, зокрема, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

"Неналежне поводження з польськими громадянами завжди зустріне відповідну реакцію… Ітамару Бен-Гвіру вже офіційно заборонено в’їзд до Польщі", – заявив Кервінський.

Він зазначив, що разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським вже підписав відповідні документи, а записи в польських системах вже набрали чинності.

Сікорський викликав тимчасово повіреного Ізраїлю у Варшаві через "неприйнятну поведінку представника ізраїльського уряду".

Нещодавно Італія заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, на якому перебували італійські працівники.