Укр Рус Eng

Польща заборонила в’їзд ізраїльському міністру на 5 років

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 21:47 — Христина Бондарєва

Ізраїльський міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір отримав 5-річну заборону на в’їзд до Польщі.

Про це повідомив у четвер в соцмережі Х глава польського МВС Марчин Кервінський, пише "Європейська правда".

Причиною такого рішення стала поведінка Бен-Гвіра, який глузував із активістів флотилії Global Sumud, що була затримана ізраїльською владою. Серед затриманих були громадяни Польщі.

На опублікованому в середу Бен-Гвіром відео видно, як кілька десятків активістів стоять на колінах на землі, тоді як Бен-Гвір махає ізраїльським прапором і кричить на івриті: "Ласкаво просимо до Ізраїлю, тут ми правимо".

Це відео викликало критику з боку багатьох країн. Його засудили польське МЗС, а також міністерства, зокрема, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

"Неналежне поводження з польськими громадянами завжди зустріне відповідну реакцію… Ітамару Бен-Гвіру вже офіційно заборонено в’їзд до Польщі", – заявив Кервінський.

Він зазначив, що разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським вже підписав відповідні документи, а записи в польських системах вже набрали чинності.

Сікорський викликав тимчасово повіреного Ізраїлю у Варшаві через "неприйнятну поведінку представника ізраїльського уряду".

Нещодавно Італія заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, на якому перебували італійські працівники.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Ізраїль
Реклама: