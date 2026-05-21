Сибіга вперше зустрівся з новою главою МЗС Болгарії і подякував за чітку позицію

Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з новопризначеною міністеркою закордонних справ Болгарії Веліславою Петровою на полях засідання Ради Україна-НАТО у Швеції.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що привітав свою нову болгарську колегу з призначенням. За його словами, вони провели конструктивний обмін думками щодо широкого кола двосторонніх питань та підтвердили відданість подальшому зміцненню двосторонніх відносин.

"Я подякував колезі за її чітку та принципову позицію на підтримку України в умовах російської агресії. Болгарія є важливим партнером України, і ми сподіваємося на продовження нашої співпраці у взаємовигідних сферах, зокрема у зміцненні безпеки в Чорноморському регіоні", – зазначив Сибіга.

Він поінформував свою колегу про поточний стан мирних зусиль та про те, як обидві країни можуть зміцнити європейську єдність, що є надзвичайно важливим для досягнення тривалого миру.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки Болгарією шляху України до ЄС.

Петрова очолила МЗС в уряді відомого своїми проросійськими поглядами колишнім президентом країни Руменом Радевим. Парламент Болгарії 8 травня затвердив склад і структуру нового уряду.

