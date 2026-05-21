Зеленський розповів про розмову з прем’єром Естонії, де днями військові вперше збили дрон
Президент Володимир Зеленський провів розмову з Крістеном Міхалом, прем’єр-міністром Естонії.
Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
"Обговорили підготовку формату NB8 з Україною, який відбудеться в Естонії, – сподіваємося, що пройде дійсно продуктивно", – повідомив Зеленський.
Він подякував Естонії за підтримку, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення, та поінформував Міхала про ситуацію на фронті.
"Вдячний за добрі слова про наших воїнів. Позиція України на полі бою зараз справді міцніша, ніж у попередні роки. Також обговорили дипломатичні й безпекові перспективи. Домовилися предметно працювати по всіх питаннях, зокрема безпекових, і надалі", – зазначив Зеленський.
Розмова з Міхалом відбулась через два дні після того, як румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, ймовірно, український, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.
Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.
У той самий час, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту зі збиттям дрона заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.