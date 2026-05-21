Зеленський розповів про розмову з прем’єром Естонії, де днями військові вперше збили дрон

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 20:57 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Крістеном Міхалом, прем’єр-міністром Естонії.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорили підготовку формату NB8 з Україною, який відбудеться в Естонії, – сподіваємося, що пройде дійсно продуктивно", – повідомив Зеленський.

Він подякував Естонії за підтримку, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення, та поінформував Міхала про ситуацію на фронті.

"Вдячний за добрі слова про наших воїнів. Позиція України на полі бою зараз справді міцніша, ніж у попередні роки. Також обговорили дипломатичні й безпекові перспективи. Домовилися предметно працювати по всіх питаннях, зокрема безпекових, і надалі", – зазначив Зеленський.

Розмова з Міхалом відбулась через два дні після того, як румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, ймовірно, український, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.

Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.

У той самий час, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту зі збиттям дрона заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.

