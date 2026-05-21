Прем’єр Канади вдягнув вишиванку з нагоди свята

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні до Дня вишиванки вдягнув вишиту сорочку та звернувся до українців зі словами підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на платформі X.

Глава канадського уряду показав фото, на якому він позує в українській вишиванці та наголосив на підтримці України.

Ukraine’s fight is our fight, their cause is our cause, and their independence will be our victory.



To the Ukrainian communities in Canada and around the world celebrating their culture, identity, and traditions this Vyshyvanka Day: Canada stands with you. pic.twitter.com/1sSvWCxgyy – Mark Carney (@MarkJCarney) May 21, 2026

"Боротьба України – це наша боротьба, їхня справа – це наша справа, а їхня незалежність стане нашою перемогою.Українським громадам у Канаді та в усьому світі, які цього Дня вишиванки відзначають свою культуру, самобутність та традиції: Канада з вами", – написав Карні.

Як повідомлялося, єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос привітала українців з Днем вишиванки та розповіла, що з гордістю носить свою вишиту сорочку.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також долучилася до флешмобу з нагоди Дня вишиванки.

Також писали, що працівники посольства Данії в Україні до Дня вишиванки одягнулися у вишиті сорочки та станцювали гопак.