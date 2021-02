В городке возле Манчестера взрыв разрушил блок дома, один человек погиб

В городке Саммерсит у Манчестера, на севере Англии, взрыв неустановленного происхождения полностью уничтожил блок двухэтажного дома, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Взрыв произошел вечером 17 февраля около 21:30 по местному времени. Прибывшие на место, нашли уже мертвой одну женщину. Еще одна женщина и ребенок получили ранения. Пять соседних квартир рядом с разрушенным блоком эвакуировали из соображений безопасности и весь дом обесточили.

Представитель полиции Манчестера не стал называть предыдущих версий взрыва, отметив только, что правоохранители вместе с экстренными службами будут выяснять причину трагедии.

Большинству эвакуированных жителей дома вскоре разрешили вернуться домой.

Днем в четверг люди рассказывают в комментариях медиа, очень перенервничали из-за инцидента и теперь сами чувствуют себя в опасности.

Полиция, пожарные и представители газовой службы продолжают обследовать разрушенную секцию дома. Некоторые из них и соседи приносят на место событий цветы.

Watch Manager Steve Wilcock, Incident Commander at the scene, said: "I want to first pass on my condolences to the family and friends of the woman who tragically lost her life at this incident.



“Our thoughts are with them at what must be an incredibly sad and difficult time.” pic.twitter.com/5BmglwYu5k