В городке возле Манчестера взрыв разрушил блок дома, один человек погиб
В городке Саммерсит у Манчестера, на севере Англии, взрыв неустановленного происхождения полностью уничтожил блок двухэтажного дома, в результате чего один человек погиб.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Взрыв произошел вечером 17 февраля около 21:30 по местному времени. Прибывшие на место, нашли уже мертвой одну женщину. Еще одна женщина и ребенок получили ранения. Пять соседних квартир рядом с разрушенным блоком эвакуировали из соображений безопасности и весь дом обесточили.
Представитель полиции Манчестера не стал называть предыдущих версий взрыва, отметив только, что правоохранители вместе с экстренными службами будут выяснять причину трагедии.
Большинству эвакуированных жителей дома вскоре разрешили вернуться домой.
Днем в четверг люди рассказывают в комментариях медиа, очень перенервничали из-за инцидента и теперь сами чувствуют себя в опасности.
Полиция, пожарные и представители газовой службы продолжают обследовать разрушенную секцию дома. Некоторые из них и соседи приносят на место событий цветы.
Watch Manager Steve Wilcock, Incident Commander at the scene, said: "I want to first pass on my condolences to the family and friends of the woman who tragically lost her life at this incident.— Greater Manchester Fire & Rescue Service (@manchesterfire) February 18, 2021
“Our thoughts are with them at what must be an incredibly sad and difficult time.” pic.twitter.com/5BmglwYu5k