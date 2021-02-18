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В городке возле Манчестера взрыв разрушил блок дома, один человек погиб

Четверг, 18 февраля 2021, 15:47

В городке Саммерсит у Манчестера, на севере Англии, взрыв неустановленного происхождения полностью уничтожил блок двухэтажного дома, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Взрыв произошел вечером 17 февраля около 21:30 по местному времени. Прибывшие на место, нашли уже мертвой одну женщину. Еще одна женщина и ребенок получили ранения. Пять соседних квартир рядом с разрушенным блоком эвакуировали из соображений безопасности и весь дом обесточили.

 
Фото: Sky News

Представитель полиции Манчестера не стал называть предыдущих версий взрыва, отметив только, что правоохранители вместе с экстренными службами будут выяснять причину трагедии.

Большинству эвакуированных жителей дома вскоре разрешили вернуться домой.

Днем в четверг люди рассказывают в комментариях медиа, очень перенервничали из-за инцидента и теперь сами чувствуют себя в опасности.

Полиция, пожарные и представители газовой службы продолжают обследовать разрушенную секцию дома. Некоторые из них и соседи приносят на место событий цветы.

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