Уряд Мадяра забороняє імпорт агропродукції з України

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив, що Угорщина забороняє імпорт значної частини сільськогосподарської продукції з України.

Про це Мадяр написав у п’ятницю на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд відкликає намір Угорщини вийти зі складу Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України", – написав Мадяр.

У п’ятницю в другій половині дня в "Угорському віснику" було опубліковано постанову уряду про заходи щодо перевезення окремих сільськогосподарських продуктів з України, уточнює видання Telex.

Згідно з постановою, забороною на ввезення, зокрема, охоплено яловичину, свинину, овече та козяче м’ясо, м'ясо птиці, яйця, мед, овочі, пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, гречку, борошно, соняшникове насіння, харчову олію та вино, якщо вони походять з території України.

Заборона на ввезення не поширюється на ті вантажі, які проходять транзитом через Угорщину, але до таких вантажів застосовуються суворі умови.

У разі порушення правил на перевізника може бути накладено штраф у розмірі до 100% вартості товару без ПДВ.

Як пояснює Telex, з припиненням надзвичайного стану 14 травня втратили чинність постанови, пов'язані з управлінням у надзвичайних ситуаціях, тому уряд "Тиси" переніс частину з них на законодавчий рівень, однак заборона на імпорт української продукції не увійшла до цих положень, і це було виправлено теперішнім рішенням.

Міністр сільського господарства та продовольчої економіки Саболч Бона заявив у четвер, що не дозволять, щоб українські або будь-які інші імпортні товари ставили під загрозу засоби до існування угорських фермерів та забезпечення угорського населення здоровою їжею.

За словами міністра, захист угорських продуктів, угорських сільськогосподарських угідь та угорських фермерів є національним інтересом, тому Міністерство сільського господарства негайно проаналізує ситуацію, що склалася, і вживе необхідних правових заходів для того, щоб захист угорського ринку знову став однозначним і підлягав примусовому виконанню.

