Рубіо про дезінформаційну кампанію Росії проти країн Балтії: викликає занепокоєння 

Державний секретар Марко Рубіо висловив занепокоєння через дезінформаційну кампанію Росії щодо порушень повітряного простору країн Балтії.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами після міністерської зустрічі НАТО у Швеції, передає "Європейська правда".

Очільник Держдепу заявив, що ця ситуація викликає занепокоєння через ризики потенційної ескалації.

"Я маю на увазі, що завжди є побоювання щодо ескалації, чи не так? Це завжди викликає занепокоєння. Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу з цього приводу, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось серйозніше", – відповів Рубіо.

Американський посадовець наголосив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій та співпрацюватиме із союзниками по НАТО залежно від ситуації.

"Ми стежимо за розвитком подій. Але основна відповідь на ваше запитання така: ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до ширшого конфлікту, який може справді призвести до чогось набагато гіршого", – зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, у п’ятницю міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, в якій засудили дезінформаційну кампанію Росії та Білорусі щодо інцидентів з безпілотниками у регіоні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.

Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою її слабкості.