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В ЕС призвали власти Беларуси отменить приговор двум осужденным журналисткам

Четверг, 18 февраля 2021, 17:11

Евросоюз призвал белорусские власти отменить приговор двум журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске.

Об этом заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано, сообщает "Европейская правда"

"Позорное преследования против СМИ продолжается, ЕС решительно осуждает и призывает отменить приговор журналисткам "Белсата" Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой за то, что они просто делали свою работу. Мы призываем власти Беларуси уважать основные свободы и прекратить преследовать журналистов", - говорится в сообщении в Twitter.

Журналисток "Белсата" приговорили к двум годам лишения свободы.

Их обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (статья 342 УК) за то, что они вели стрим с минской "Площади Перемен" - двора, житель которого Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения людьми в штатском, которые срезали с забора бело-красно-белые ленты.

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