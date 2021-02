В ЕС призвали власти Беларуси отменить приговор двум осужденным журналисткам

Евросоюз призвал белорусские власти отменить приговор двум журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске.

Об этом заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано, сообщает "Европейская правда"

"Позорное преследования против СМИ продолжается, ЕС решительно осуждает и призывает отменить приговор журналисткам "Белсата" Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой за то, что они просто делали свою работу. Мы призываем власти Беларуси уважать основные свободы и прекратить преследовать журналистов", - говорится в сообщении в Twitter.

Belarus: Shameful crackdown on media continues,🇪🇺strongly condemns& calls 4reversal of sentencing @Belsat_TV Katsiaryna Andreyeva & Daria Chultsova for just doing their jobs.We call on 🇧🇾 authorities 2respect fundamental freedoms &stop targeting #journalists #journalismisnotcrime https://t.co/Ywr51x7jbk