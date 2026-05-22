Зеленський очікує від США відповіді щодо форматів і графіку мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що очікує від США відповіді щодо можливих форматів та графіку мирних переговорів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 22 травня, пише "Європейська правда".

Президент сказав, що українські позиції зараз сильніші, ніж у попередні роки: від початку року 590 кілометрів української території звільнено і вона перебуває під контролем.

"Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що у розмові з лідерами Франції і Британії Емманюелем Макроном і Кіром Стармером надав дав детальну інформацію, яка є в української розвідки про плани росіян.

"Військові плани та політичні плани. Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони – по можливих форматах та графіку зустрічей", – сказав глава держави.

Держсекретар США Марко Рубіо 22 травня констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

20 травня президент Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.