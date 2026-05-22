Посланець Трампа заявив, що нафта з Гренландії могла б зняти напругу довкола Ормузької протоки

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, заявив у п’ятницю, що ця данська територія може відіграти важливу роль у зниженні цін на енергоносії на тлі конфлікту з Іраном.

Його заяву в ефірі Fox News наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Ведучий запитав Лендрі про "невикористані ресурси" острова, який президент Дональд Трамп давно хоче придбати для США.

"Гренландія могла б експортувати 2 мільйони барелів нафти на день вже зараз. Подумайте, що це могло б означати. Подумайте, який тиск це зняло б у Ормузькій протоці", – сказав він.

Лендрі заявив, що видобуток нафти в Гренландії може бути запущений "приблизно за 10 місяців".

"Президент (Трамп) є єдиним президентом за останні 30 чи 40 років, який насправді дбає про те, щоб щось зробити і поставити Гренландію на карту", – сказав він.

Лендрі відвідав Гренландію з триденною поїздкою в рамках виконання своїх обов’язків спеціального посланця. Він зазначив, що президент сказав йому "поїхати туди і завести купу друзів".

Лендрі здійснив візит без офіційного запрошення, і його зустріли прохолодно офіційні особи у Гренландії.

Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.

А Лендрі заявив, що процвітання країни "залежить" від американського президента.