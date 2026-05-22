ЄС підтримає армію Албанії пакетом допомоги на 21 млн євро

Рада ЄС ухвалила рішення про підтримку Збройних сил Албанії пакетом допомоги на 21 млн євро, що буде надано через Європейський фонд миру.

Про це Рада ЄС повідомила журналістам у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Рада ухвалила третій захід двосторонньої допомоги в рамках Європейського фонду миру на суму 21 млн євро з метою зміцнення оборонного потенціалу та боєздатності Збройних сил Албанії, завдяки чому загальний обсяг підтримки, наданої Албанії на сьогодні, становить 49 млн євро", – йдеться у повідомленні.

Це рішення, зазначили у Раді ЄС, доповнює підтримку, вже надану ЄС, і має на меті подальше зміцнення здатності Збройних сил Албанії до своєчасного та ефективного розгортання.

Цей крок також посилить потенціал Албанії щодо участі в операціях та місіях Спільної політики безпеки та оборони ЄС та міжнародних коаліціях.

Ухвалення нового пакета підтримки є визнанням повної узгодженості Албанії зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС.

За допомогою механізму Європейського фонду миру ЄС надасть Збройним силам Албанії легкі броньовані багатоцільові транспортні засоби, а також тактичні та інженерні транспортні засоби, а також, за потреби, відповідні матеріали та послуги, включаючи навчання з експлуатації та технічного обслуговування.

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.