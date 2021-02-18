Совет ЕС 22 февраля примет политическое решение о санкциях против РФ за Навального - СМИ

Министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече 22 февраля утвердят решение о санкциях против России в связи с заключением в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию двух дипломатов, знакомых с этим вопросом.

По данным агентства, маловероятно, что санкции будут нацелены на российских олигархов, к чему стремились Навальный и его союзники, потому что некоторые государства-члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой. Вместо этого ограничения, скорее всего, коснутся российских чиновников и организаций, подозреваемых в непосредственном причастности к этому делу.

Решение министров станет первым шагом юридического процесса, который должен привести к официальному утверждению санкций к марту. Санкции требуют единодушной поддержки 27 стран ЕС.

Согласно записям обсуждения, внутри ЕС на встрече дипломатов на этой неделе была широкая поддержка введения санкций. В записке говорится, что несколько стран-членов, в том числе три страны Балтии, Польша и Швеция, призвали к незамедлительному принятию мер.

Однако другие, включая Германию и Италию, предупредили, что любое решение должно иметь твердое правовое обоснование, и что санкции не должны закрывать дверь для взаимодействия с Россией и более широкими стратегическими интересами блока.

Если в понедельник будет принято политическое решение, последует процесс определения физических и юридических лиц, на которых будут направлены замораживания активов и запреты на поездки.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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