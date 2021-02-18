Ватикан попередив співробітників про загрозу звільнення за відмову від вакцинації

Ватикан повідомив співробітників, що вони ризикують втратити роботу, якщо відмовляться від вакцинації проти коронавірусу без поважних причин, пов'язаних зі здоров'ям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В указі кардинала Джузеппе Бертеллі, фактично губернатора Ватикану, йдеться, що вакцинація є "відповідальним вибором" через ризик заподіяння шкоди іншим людям.

У Ватикані, найменшій державі у світі, що займає 43 га землі, працює кілька тисяч осіб, більшість з яких проживають в Італії. Його програма вакцинації почалася в січні, і 84-річний Папа Франциск був одним з перших, хто отримав щеплення.

В указі йдеться, що тим, хто не може пройти вакцинацію за станом здоров'я, може бути надана інша посада, імовірно, на якій вони будуть контактувати з меншою кількістю людей, але вони будуть отримувати таку ж плату, навіть якщо це буде пониженням на посаді.

Водночас документ підкреслює, що ті, хто відмовляється пройти вакцинацію без достатніх підстав, підпадуть під дію спеціального положення закону 2011 про права та обов'язки співробітників.

Одна зі статей закону говорить, що співробітники, які відмовляються від "превентивних заходів", можуть піддатися до "різного ступеня наслідків, які можуть привести до звільнення".

Папа Франциск є великим прихильником вакцин для запобігання поширенню коронавірусу. "Це етичний вибір, тому що ви граєте зі своїм здоров'ям, своїм життям, але ви також граєте в азартні ігри з життями інших", - сказав він у січні.

Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію для журналістів, які будуть супроводжувати Папу Франциска під час його поїздки до Іраку в березні.

У Ватикані зареєстровано менше 30 випадків коронавірусу, більшість з них - серед Швейцарської гвардії, яка живе в комунальних казармах.