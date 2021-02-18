Ватикан предупредил сотрудников об угрозе увольнения за отказ от вакцинации

Ватикан уведомил сотрудников, что они рискуют потерять работу, если откажутся от вакцинации против коронавируса без уважительных причин для здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В указе кардинала Джузеппе Бертелло, фактически губернатора Ватикана, говорится, что вакцинация является "ответственным выбором" из-за риска причинения вреда другим людям.

В Ватикане, самом маленьком государстве в мире, занимающем 43 га земли, работает несколько тысяч человек, большинство из которых проживают в Италии. Его программа вакцинации началась в январе, и 84-летний Папа Франциск был одним из первых, кто получил прививку.

В указе на семи страницах говорится, что тем, кто не может пройти вакцинацию по состоянию здоровья, может быть предоставлена ​​другая должность, предположительно, на которой они будут контактировать с меньшим количеством людей, но они будут получать такую ​​же плату, даже если это будет понижением в должности.

В то же время документ подчеркивает, что те, кто отказывается пройти вакцинацию без достаточных оснований, подпадут под действие специального положения закона 2011 года о правах и обязанностях сотрудников.

Одна из статей закона гласит, что сотрудники, отказывающиеся от "превентивных мер", могут подвергнуться "разной степени последствий, которые могут привести к увольнению".

Папа Франциск является большим сторонником вакцин для предотвращения распространения коронавируса. "Это этичный выбор, потому что вы играете со своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете в азартные игры с жизнями других", - сказал он в январе.

Ватикан ввел обязательную вакцинацию для журналистов, которые будут сопровождать Папу Франциска во время его поездки в Ирак в следующем месяце.

В Ватикане зарегистрировано менее 30 случаев коронавируса, большинство из них - среди Швейцарской гвардии, которая живет в коммунальных казармах.