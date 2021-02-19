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Чеський уряд вирішив поки не відкривати магазини

П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:26

Уряд Чехії наразі вирішив не відкривати несуттєві роздрібні магазини на тлі несприятливої ситуації з пандемією.

Про це заявив міністр промисловості Карел Гавлічек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ситуація з пандемією не є хорошою, британський варіант все ще поширюється. Тому ми вирішили в уряді поки що не відкривати закриті магазини", - сказав Гавлічек, додавши, що уряд знову обговорить питання відкриття магазинів наступного тижня.

Раніше Німеччина визначила Чехію та австрійський Тіроль як зони особливого ризику поширення нових штамів коронавірусу та посилила правила в’їзду. Перевізники, які в’їздять до країни з Чехії, тепер повинні показати на кордоні негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше ніж 48 годин тому. 

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