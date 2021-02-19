Чешское правительство решило пока не открывать магазины

Правительство Чехии пока решило не открывать несущественные розничные магазины на фоне неблагоприятной ситуации с пандемией.

Об этом заявил министр промышленности Карел Гавличек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ситуация с пандемией не является хорошей, британский вариант все еще распространяется. Поэтому мы решили в правительстве пока не открывать закрытые магазины", - сказал Гавличек, добавив, что правительство снова обсудит вопрос открытия магазинов на следующей неделе.

Ранее Германия определила Чехию и австрийский Тироль как зоны особого риска распространения новых штаммов коронавируса и ужесточила правила въезда. Перевозчики, которые въезжают в страну из Чехии, теперь должны показать на границе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем 48 часов назад.

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