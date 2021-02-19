США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди

США в п'ятницю офіційно знову приєдналися до Паризької кліматичної угоди, а адміністрація Байдена планує різке скорочення викидів протягом наступних трьох десятиліть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вчені та закордонні дипломати привітали повернення США до договору, який став офіційним через 30 днів після того, як президент Джо Байден наказав повернутися до нього у перший день перебування на посаді.

Майже 200 країн підписали пакт 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату, Сполучені Штати були єдиною країною, яка вийшла з нього. Колишній президент Дональд Трамп зробив цей крок, стверджуючи, що кліматичні дії будуть коштувати занадто дорого.

Посол США з питань клімату Джон Керрі візьме участь у віртуальних заходах, присвячених поверненню США, включаючи виступи з послами у Британії та Італії, генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем та посланником кліматичних амбіцій ООН Майклом Блумбергом.

Байден пообіцяв намітити шлях до нульових викидів у США до 2050 року. Вчені заявляють, що до 2030 року глобальні викиди повинні скоротитися наполовину, щоб запобігти найбільш руйнівним наслідкам глобального потепління.

Керрі разом із радником з клімату Байдена Джиною Маккарті розробляє нові правила та стимули, спрямовані на пришвидшення використання чистої енергії та перехід від викопного палива.

Ці заходи становитимуть основу наступної цілі Вашингтона щодо скорочення викидів, або національно визначеного внеску. Наступна кліматична конференція ООН відбудеться в листопаді в Глазго.

Байден також підписав більше десятка виконавчих розпоряджень, пов'язаних зі зміною клімату, та мобілізував кожне федеральне відомство, щоб допомогти формувати відповідь уряду.

Незважаючи на ажіотаж щодо повернення США до глобальних переговорів, учасники переговорів щодо клімату кажуть, що шлях вперед буде непростим. Кліматичні цілі Байдена стикаються з політичними проблемами в США, протидією компаній, що використовують викопне паливо, та певною стурбованістю серед іноземних лідерів з приводу кліматичної політики США.