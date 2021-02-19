У Франції шукач притулку з Африки смертельно поранив працівника центру для біженців

У містечку на південному заході Франції шукач притулку з Африки завдав численних ножових поранень працівникові центру прийому біженців, внаслідок чого той помер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Випадок стався у місті По (Pau), що у департаменті Атлантичні Піренеї, у п’ятницю 19 лютого близько 11 ранку.

Як повідомляється, нападник є 38-річним шукачем притулку з Судану. Мотиви його вчинку невідомі. За даними джерел у поліції, нещодавно він отримав відмову наданні статусу біженця від Французького офісу з захисту біженців та апатридів.

Чоловік і раніше був відомий поліції після деяких інцидентів. Після нападу його затримали на місці.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен заявив, що змінює графік та вирушить у місто для зустрічі з персоналом центру та місцевою владою.

Après avoir échangé avec @bayrou, je me rendrai à Pau en fin d’après-midi pour rencontrer les personnels de l’association ainsi que les élus à la suite de la dramatique agression de ce matin. J’adresse mes sincères condoléances à la famille de la victime et ses proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 19, 2021

Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження у зв’язку з вбивством.