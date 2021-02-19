Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Держдеп США натякнув на сумнів у прагненні Грузії до НАТО через вирок лідеру опозиції

Гаррі і Меган підтвердили королеві Британії, що не повернуться до монарших обов’язків

В Альпах врятували туриста із собакою, який зламав ногу і сім днів провів в горах

В ЄС нагадали Україні про фіндопомогу після вето Зеленського закону про конкурси






У Франції шукач притулку з Африки смертельно поранив працівника центру для біженців

П'ятниця, 19 лютого 2021, 17:09

У містечку на південному заході Франції шукач притулку з Африки завдав численних ножових поранень працівникові центру прийому біженців, внаслідок чого той помер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Випадок стався у місті По (Pau), що у департаменті Атлантичні Піренеї, у п’ятницю 19 лютого близько 11 ранку. 

Як повідомляється, нападник є 38-річним шукачем притулку з Судану. Мотиви його вчинку невідомі. За даними джерел у поліції, нещодавно він отримав відмову наданні статусу біженця від Французького офісу з захисту біженців та апатридів.

Чоловік і раніше був відомий поліції після деяких інцидентів. Після нападу його затримали на місці.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен заявив, що змінює графік та вирушить у місто для зустрічі з персоналом центру та місцевою владою.

Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження у зв’язку з вбивством. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція мігранти
powered by lun.ua