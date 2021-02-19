Байден: США захищатимуть всіх союзників НАТО

Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов’язання перед партнерами по НАТО, в тому числі дотримуватимуться статті 5, яка передбачає захист інших членів альянсу в разі нападу на них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент США Джо Байден під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у відеоформаті.

"Сполучені Штати повністю прихильні до наших союзників по НАТО і я вітаю, що європейці збільшують видатки на оборону. Ми продовжимо дотримуватися статті 5 (Договору НАТО, - ред.). Це гарантія. Напад на одного – це напад на всіх", - сказав Байден.

Він нагадав, що стаття 5 була застосована лише одного разу, після терактів у США в 2001 році.

Байден заявив, що партнерство між США та Європою має залишатися визначальним у найближчому майбутньому.

"Америка – повернулася. Я говорю сьогодні як президент Сполучених Штатів і я надсилаю чіткий сигнал світу – Америка повернулася. Трансатлантичний альянс повернувся. І ми будемо йти вперед разом…І я хочу чітко заявити – Сполучені Штати будуть тісно працювати з Європейським союзом, щоб разом зустрічати виклики, з якими ми стикаємося", - додав американський президент.

Як відомо, попередній президент США Дональд Трамп ставив під сумнів необхідність захищати союзників, особливо невеликі країни на кшталт Чорногорії.