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Байден: США будут защищать всех союзников НАТО

Пятница, 19 февраля 2021, 18:35

Соединенные Штаты будут выполнять свои обязанности перед партнерами по НАТО, в том числе соблюдать статью 5, которая предусматривает защиту других членов альянса в случае нападения на них.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в видеоформате.

"Соединенные Штаты полностью привержены нашим союзникам по НАТО и я приветствую, что европейцы увеличивают расходы на оборону. Мы продолжим придерживаться статьи 5 (Договора НАТО, - ред.). Это гарантия. Нападение на одного - это нападение на всех", - сказал Байден.

Он напомнил, что статья 5 была применена лишь однажды, после терактов в США в 2001 году.

Байден заявил, что партнерство между США и Европой должно оставаться определяющим в ближайшем будущем.

"Америка - вернулась. Я говорю сейчас как президент Соединенных Штатов и я посылаю четкий сигнал миру - Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся. И мы будем идти вперед вместе ... И я хочу четко заявить - Соединенные Штаты будут тесно работать с Европейским союзом, чтобы вместе встречать вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - добавил американский президент.

Как известно, предыдущий президент США Дональд Трамп ставил под сомнение необходимость защищать союзников по НАТО, особенно небольшие страны вроде Черногории.

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США Байден Альянс Мюнхенская конференция
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