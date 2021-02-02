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ЄС може прискорити роботу над санкціями за порушення прав людини через Навального - ЗМІ

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:09

Країни Євросоюзу можуть прискорити роботу над першим пакетом санкцій за порушення прав людини через арешт російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Кілька великих держав-членів ЄС працюють над першими санкціями згідно з новим режимом санкцій щодо прав людини. Санкції збалансовані географічно і можуть бути представлені в березні, але роботу можуть пришвидшити залежно від того, що станеться сьогодні з Навальним", - йдеться у повідомленні.

У вівторок Московський міський суд має розглянути клопотання про скасування умовного покарання Навальному і заміну його на реальний термін ув'язнення - до 3,5 років колонії мінус 10 місяців, які він провів під домашнім арештом.

Напередодні в ЄС заявили, що не змінили планів щодо візиту до Москви високого представника у закордонних справах і політики безпеки Жозепа Борреля після недільних протестів у Росії.

Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Під час візиту він говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах, а також про нещодавнє отруєння, затримання та арешт Навального і придушення протестів на його підтримку.

До візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

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Навальний санкції
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