ЄС може прискорити роботу над санкціями за порушення прав людини через Навального - ЗМІ

Країни Євросоюзу можуть прискорити роботу над першим пакетом санкцій за порушення прав людини через арешт російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Кілька великих держав-членів ЄС працюють над першими санкціями згідно з новим режимом санкцій щодо прав людини. Санкції збалансовані географічно і можуть бути представлені в березні, але роботу можуть пришвидшити залежно від того, що станеться сьогодні з Навальним", - йдеться у повідомленні.

several of the big EU member states are working on the first sanctions under the new human rights sanction regime. the sanctions are balanced geographically and could be presented in March but this might be speeded up depending on what happens with #Navalny today. #Russia