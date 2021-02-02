ЕС может ускорить работу над санкциями за нарушение прав человека из-за Навального – СМИ

Страны Евросоюза могут ускорить работу над первым пакетом санкций за нарушение прав человека из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Несколько крупных государств-членов ЕС работают над первыми санкциями согласно новому режиму санкций относительно прав человека. Санкции сбалансированы географически и могут быть представлены в марте, но работу могут ускорить в зависимости от того, что произойдет сегодня с Навальным", - говорится в сообщении.

several of the big EU member states are working on the first sanctions under the new human rights sanction regime. the sanctions are balanced geographically and could be presented in March but this might be speeded up depending on what happens with #Navalny today. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 2, 2021

Во вторник Московский городской суд должен рассмотреть ходатайство об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения - до 3,5 лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом.

Накануне в Евросоюзе заявили, что не изменили планов относительно визита в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после воскресных протестов в России.

Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Во время визита высокий представитель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.