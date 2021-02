ЕС может ускорить работу над санкциями за нарушение прав человека из-за Навального – СМИ

Страны Евросоюза могут ускорить работу над первым пакетом санкций за нарушение прав человека из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Несколько крупных государств-членов ЕС работают над первыми санкциями согласно новому режиму санкций относительно прав человека. Санкции сбалансированы географически и могут быть представлены в марте, но работу могут ускорить в зависимости от того, что произойдет сегодня с Навальным", - говорится в сообщении.

several of the big EU member states are working on the first sanctions under the new human rights sanction regime. the sanctions are balanced geographically and could be presented in March but this might be speeded up depending on what happens with #Navalny today. #Russia