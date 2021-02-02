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ЕС может ускорить работу над санкциями за нарушение прав человека из-за Навального – СМИ

Вторник, 2 февраля 2021, 10:09

Страны Евросоюза могут ускорить работу над первым пакетом санкций за нарушение прав человека из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Несколько крупных государств-членов ЕС работают над первыми санкциями согласно новому режиму санкций относительно прав человека. Санкции сбалансированы географически и могут быть представлены в марте, но работу могут ускорить в зависимости от того, что произойдет сегодня с Навальным", - говорится в сообщении.

Во вторник Московский городской суд должен рассмотреть ходатайство об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения - до 3,5 лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом.

Накануне в Евросоюзе заявили, что не изменили планов относительно визита в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после воскресных протестов в России.

Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Во время визита высокий представитель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

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Навальный санкции
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