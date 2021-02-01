В ЄС не змінили планів щодо візиту Борреля до Москви після нової хвилі протестів у РФ

Європейський Союз не змінив планів щодо візиту до Москви високого представника у закордонних справах і політики безпеки Жозепа Борреля після недільних протестів у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.

"Всі плани візиту залишаються чинними, як анонсувалося на минулому тижні. Затримання і використання сили проти людей, які намагаються висловити свою політичну точку зору, неприпустимо і широко засуджувалося країнам ЄС та інституціями", - сказав Стано.

Читайте також В ЄС засудили застосування сили і масові затримання на протестах у Росії

Він додав, що це одне з питань зустрічей у Москві.

На запитання про те, чи буде Боррель наполягати на зустрічі з заарештованим Алексєєм Навальним, Стано відповів: "При підготовці візиту ви не наполягаєте, ви намагаєтеся узгодити з іншою стороною програму візиту".

Він додав, що зустрічі з лідерами громадськості - один з наріжних каменів будь-якого подібного візиту. "Що стосується пана Навального, то ми перебуваємо в контакті з його командою, щоби бачити, чи можлива така зустріч. Поки я не можу нічого підтвердити", - сказав Стано.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Під час візиту Боррель говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах, а також про нещодавнє отруєння, затримання та арешт Навального і придушення протестів на його підтримку.

До візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.