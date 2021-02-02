Дев'ять країн ЄС отримали 14 млрд євро для подолання наслідків коронавірусу

Європейська комісія виплатила 14 мільярдів євро дев'яти державам-членам в рамках четвертого траншу фінансової підтримки для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

Це перша виплата в 2021 році в рамках інструменту SURE, створеного для фінансової підтримки під час пандемії.

Бельгія отримала 2 млрд євро, Кіпр - 229 млн євро, Угорщина - 304 млн євро, Латвія - 72 млн євро, Польща - 4,28 млрд євро, Словенія - 913 млн євро, Іспанія - 1,03 млрд євро, Греція - 728 млн євро, а Італія - ​​4,45 млрд євро.

Усі дев'ять країн також отримували фінансову підтримку за програмою SURE у 2020 році.

"Ці позики допоможуть державам-членам у вирішенні питань раптового збільшення державних витрат для збереження зайнятості. Зокрема, вони допоможуть покрити витрати, безпосередньо пов’язані з фінансуванням національних схем скороченого робочого часу, та інші подібні заходи, які вони запровадили як відповідь на пандемію коронавірусу, в тому числі для самозайнятих", - пояснили у Єврокомісії.

Після сьогоднішніх виплат 15 держав-членів отримали загалом 53,5 млрд євро за інструментом SURE.

Інструмент SURE може надати до 100 млрд євро фінансової підтримки всім державам-членам. Наразі Комісія запропонувала надати 90,3 млрд євро для 18 держав-членів.