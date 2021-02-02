Девять стран ЕС получили 14 млрд евро для преодоления последствий коронавируса

Европейская комиссия выплатила 14 млрд евро девяти государствам-членам в рамках четвертого транша финансовой поддержки для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Это первая выплата в 2021 году в рамках инструмента SURE, созданного для финансовой поддержки во время пандемии.

Бельгия получила 2 млрд евро, Кипр - 229 млн евро, Венгрия - 304 млн евро, Латвия - 72 млн евро, Польша - 4,28 млрд евро, Словения - 913 млн евро, Испания - 1,03 млрд евро, Греция - 728 млн евро, а Италия - ​​4,45 млрд евро.

Все девять стран также получали финансовую поддержку по программе SURE в 2020 году.

"Эти займы помогут государствам-членам в решении вопросов внезапного увеличения государственных расходов для сохранения занятости. В частности, они помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени и другие подобные мероприятия, которые они ввели в ответ на пандемию коронавируса, в том числе для самозанятых", - пояснили в Еврокомиссии.

После сегодняшних выплат 15 государств-членов получили в общей сложности 53,5 млрд евро за инструментом SURE.

Инструмент SURE может предоставить 100 млрд евро финансовой поддержки всем государствам-членам. Сейчас Комиссия предложила предоставить 90,3 млрд евро для 18 государств-членов.