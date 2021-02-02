Кіпр не повертатиметься до спірної програми "золотих паспортів"

Президент Кіпру Нікос Анастасіадес заявив, що суперечлива програма громадянства в обмін на інвестиції, скасована Кіпром наприкінці 2020 року, мала недоліки і не буде замінена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Кіпр заробив понад 9 мільярдів євро від схеми видачі паспортів іноземним інвесторам між 2013 і 2019 роками, але програму закрили після повідомлень про зловживання.

Критики характеризували її як непрозору та супровожувану відмиванням грошей. Ця схема була популярною серед росіян, українців, а віднедавна і серед китайців та камбоджійців.

Більше 3000 людей скористались цією програмою.

Колишній спікер парламенту Кіпру подав у відставку в жовтні після того, як мережа "Аль-Джазіра" таємно зняла його та інших людей, які нібито пропонували допомогти людині з судимістю отримати паспорт.

Минулого тижня Анастасіадес оголосив про пакет заходів для боротьби з корупцією.

"Програма мала нераціональне просування, створюючи враження, що Кіпр продає свої паспорти", - сказав він. Просування програми включало виставкові стенди, рекламу на багажних візках в аеропортах або брошури у формі паспорта.

Президент Кіпру наголосив, що заміну програмі шукати не будуть.

"Інші стимули будуть запропоновані для інвестицій, але не з громадянством", - сказав він.