Голос Європи на перемовинах і ППО: Зеленський розповів про розмову з Макроном

Президент Володимир Зеленський розповів у неділю про нову телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив у соцмережі Х.

За словами Зеленського, Макрон чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи.

"І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами. Наша позиція – Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення", – відзначив президент.

Він поінформував Макрона про ситуацію на полі бою та про ключові загрози.

"Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по наших містах і селах. Обговорили можливості нашої протидії, нашого захисту життя та потребу у додатковій ППО. Дуже сподіваємось на підтримку Франції і сильні рішення", – додав Зеленський.

Нагадаємо, під час саміту ЄС в Брюсселі 18-19 червня президент Євроради пояснював лідерам, навіщо він спробував встановити неформальні контакти з Кремлем.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що спроби Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією були неправильними.

Також "ЄвроПравда" з’ясувала, що більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем.