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Кипр не будет возвращаться к спорной программе "золотых паспортов"

Вторник, 2 февраля 2021, 19:44

Президент Кипра Никос Анастасиадес заявил, что противоречивая программа гражданства в обмен на инвестиции, отменена Кипром в конце 2020 года, имела недостатки и не будет заменена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Кипр заработал более 9 миллиардов евро от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам между 2013 и 2019 годами, но программу закрыли после сообщений о злоупотреблениях.

Критики характеризовали ее как непрозрачную и сопровождаемую отмыванием денег. Эта схема была популярной среди россиян, украинцев, а с недавних пор и среди китайцев и камбоджийцев.

Более 3000 человек воспользовались этой программой.

Бывший спикер парламента Кипра подал в отставку в октябре после того, как сеть "Аль-Джазира" секретно сняла его и других людей, которые якобы предлагали помочь человеку с судимостью получить паспорт.

На прошлой неделе Анастасиадес объявил о пакете мер по борьбе с коррупцией.

"Программа имела нерациональное продвижение, создававшее впечатление, что Кипр продает свои паспорта", - сказал он. Продвижение программы включало выставочные стенды, рекламу на багажных тележках в аэропортах или брошюры в форме паспорта.

Президент Кипра отметил, что замену программе искать не будут.

"Другие стимулы будут предложены для инвестиций, но не с гражданством", - сказал он.

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