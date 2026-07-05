Венс: Британія – дивовижне місце, але в її політиці є щось зламане

Віцепрезидент США прокоментував політичну ситуацію у Великій Британії, де прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про відставку на тлі зростання тиску проти нього у його власній Лейбористській партії.

Про це він сказав в інтерв’ю The Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

Після оголошення Стармера про відставку Джей Ді Венс заявив, що країна "вже давно страждає від неефективного керівництва". Хоча Венс назвав Велику Британію "дивовижною", він зазначив, що, на його думку, у британській політиці є щось "дуже зламане".

"Я бачу, що за останні кілька років змінилося шість прем’єр-міністрів. Для мене це свідчить про те, що в британській політиці щось серйозно зламане і що люди справді прагнуть суттєвих структурних змін. Я сподіваюся, що Енді Бернем – а якщо не Енді Бернем, то хтось інший – зможе це здійснити. Адже Британія – така прекрасна країна, таке дивовижне місце. У ній живуть найдивовижніші люди у світі", – сказав віцепрезидент США.

Венс висловив сподівання, що хто б не став наступним прем’єр-міністром, він зможе знайти спосіб "повернути Велику Британію на правильний шлях".

Як відомо, Венс часто вступав у конфлікти з європейськими лідерами, звинувачуючи їх у обмеженні свободи слова та недостатніх заходах щодо боротьби з імміграцією. Він викликав особливе обурення на Мюнхенській конференції з безпеки у 2025 році, де виступив із різкою критикою європейських демократій.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня, лейбориста Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Сам Бернем нещодавно заявив, що він "на 100 відсотків" надасть Україні такий самий рівень підтримки у війні з Росією, як і Стармер. Політик також натякнув на бажання продовжити зусилля щодо сприяння тіснішим зв'язкам Британії з ЄС.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих