США підтримали санкції України проти Медведчука

Посольство США висловило підтримку Україні після запровадження санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України" - йдеться у заяві посольства у Twitter.

We support Ukraine's efforts to protect its sovereignty and territorial integrity through sanctions. Medvedchuk has been under U.S. sanctions since 2014 for undermining Ukraine’s security, territorial integrity, and democratic institutions. https://t.co/QvC7Pfn5de