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США підтримали санкції України проти Медведчука

Субота, 20 лютого 2021, 17:33

Посольство США висловило підтримку Україні після запровадження санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України" - йдеться у заяві посольства у Twitter.

Напередодні Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

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