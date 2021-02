США поддержали санкции Украины против Медведчука

Посольство США выразило поддержку Украине после введения санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины ", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

We support Ukraine's efforts to protect its sovereignty and territorial integrity through sanctions. Medvedchuk has been under U.S. sanctions since 2014 for undermining Ukraine’s security, territorial integrity, and democratic institutions. https://t.co/QvC7Pfn5de