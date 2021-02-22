У Швеції висунули звинувачення підозрюваному у шпигунстві на користь РФ

У Швеції висунули звинувачення 47-річному шведові, вперше затриманому 2 роки тому за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Прокурори вважають, що російська розвідка завербувала чоловіка з червня-липня 2017 року. За даними Шведської служби безпеки SAPO, вони відтоді зустрічалися декілька разів, до арешту у 2019 році.

Підозрюваний, 47-річний чоловік з Гетеборга, працював консультантом у Volvo Cars в Гетеборзі та Scania CV в Седертельє. Згідно з обвинуваченням, він добував або розкривав інформацію, що належить цим компаніям, представникові російської розвідки за винагороду.

Підозрюваного затримали ще у лютому 2019 році у ресторані в центрі Стокгольма, коли він спілкувався з представником російської розвідки, який, як повідомили у поліції, діяв під дипломатичним прикриттям.

За словами прокурора Матса Л’юнквіста, на момент затримання чоловік отримав за свою допомогу 27 800 шведських крон. У різних випадках він отримував від 10 тисяч до 30 тисяч крон.

Чоловіка звинувачують у шпигунстві або нелегальній розвідувальній діяльності проти інтересів Швеції. Санкції за цим звинуваченням передбачають до 6 років позбавлення волі.

За словами адвоката звинувачуваного, він свою провину продовжує заперечувати.

Ще у 2019 році Associated Press з посиланням на свої джерела повідомляло, що росіянином, який спілкувався зі шведом, був Євгєній Умеренко. Тоді він працював у посольстві РФ і покинув країну через три тижні після інциденту.

Як випливає з публікації Associated Press, обвинуваченого звати Крістіан Дмітрієвський і до отримання громадянства Швеції він був громадянином Росії.