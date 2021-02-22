В Швеции предъявлены обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

В Швеции предъявлены обвинения 47-летнему шведу, впервые задержанному два года назад по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Прокуроры считают, что российская разведка завербовала человека с июня-июля 2017 года. По данным Шведской службы безопасности SAPO, они с тех пор встречались несколько раз, до ареста в 2019 году.

Подозреваемый, 47-летний мужчина из Гетеборга, работал консультантом в Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Сёдертелье. Согласно обвинению, он добывал или раскрывал информацию, принадлежащую этим компаниям, представителю российской разведки за вознаграждение.

Подозреваемого задержали еще в феврале 2019 году в ресторане в центре Стокгольма, когда он общался с представителем российской разведки, который, как сообщили в полиции, действовал под дипломатическим прикрытием.

По словам прокурора Матса Льюнквиста, на момент задержания мужчина получил за свою помощь 27800 шведских крон. В разных случаях он получал от 10 000 до 30 000 крон.

Мужчину обвиняют в шпионаже или нелегальной разведывательной деятельности против интересов Швеции. Санкции по этому обвинению предусматривают до 6 лет лишения свободы.

По словам адвоката обвиняемого, он свою вину продолжает отрицать.

Еще в 2019 году Associated Press со ссылкой на свои источники сообщало, что русским, который общался со шведом, был Евгений Умеренко. Тогда он работал в посольстве РФ и покинул страну через три недели после инцидента.

Как следует из публикации Associated Press, обвиняемого зовут Кристиан Дмитриевский и до получения гражданства Швеции он был гражданином России.