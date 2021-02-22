ЕС рекомендует отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия до реформы - посол

Европейский Союз рекомендует отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) на съезде судей до принятия реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в комментарии "Судебно-юридической газете".

"Вызывает сожаление тот факт, что органы, которые назначают ВСП, такие как съезд судей, берутся за назначение своих членов ВСП, не дожидаясь совершенствования процедуры отбора Совета. Назначение членов ВСП по старым процедурам противоречило бы духу важной реформы, которую взяла на себя украинская власть. Поэтому мы рекомендуем отложить назначение членов ВСП до тех пор, пока не будет создана новая нормативно-правовая база, включая Этическую комиссию", - сказал Маасикас.

Он напомнил, что провести реформу Высшего совета правосудия также настоятельно рекомендовала Венецианская комиссия, которая является наиболее авторитетным консультативным органом в Европе по вопросам верховенства права, а также МВФ и Группа поддержки послов G7 в Украине.

По его словам, Венецианская комиссия также ранее рекомендовала отложить текущие процедуры отбора судей Конституционного Суда к введению новых, более прозрачных и основанных на заслугах правил отбора.

"Я также хотел бы отметить, что спрашивать еще один вывод Венецианской комиссии на данном этапе по тому же вопросу реформы Высшего совета правосудия, в то время как Венецианская комиссия только недавно, несколько месяцев назад, дала заключение с руководящими принципами, не рекомендуется и чрезмерно замедлит процесс реформы", - подчеркнул посол ЕС.

Ранее эксперты предупреждали, что комитет Верховной рады по правовой политике одобрил текст законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей с нормами, противоречащими рекомендациям международных партнеров Украины.

Напомним, 25 января послы стран Группы семи по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда в октябре прошлого года и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Подробнее о законопроект читайте в статье - Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе