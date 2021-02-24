Посли ЄС затвердили санкції за Навального проти керівників 4 силових відомств РФ

Посли країн Європейського союзу затвердили рішення про санкції проти глав чотирьох російських відомств у зв'язку з арештом опозиціонера Алєксєя Навального, засудженого до тюремного терміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Як і очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили санкції проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашникова за ув'язнення Навального. Посли ЄС повинні дати зелене світло 3 березня, а заходи повинні набути чинності 5 березня", - написав Джозвяк.

As expected, EU diplomats today approved to sanction Bastrykin, Krasnov, Zolotov & Kalashnikov over the imprisonment of #Navalny. EU ambassadors should give the green light on 3 March and the measures should enter into force on 5 March. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2021

Таким чином, під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардіі Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Раніше повідомлялося, що санкції торкнуться офіційних осіб і організацій, причетних до арешту Навального, і навряд чи будуть спрямовані проти олігархів.

Глави МЗС країн ЄС у понеділок ухвалили політичне рішення працювати над новими санкціями проти РФ.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального буде першим випадком, коли Євросоюз задіє його.

Як повідомляла "Українська правда", 20 лютого російський суд визнав винним Навального у справі про нібито наклеп на ветерана. Раніше опозиціонера залишили у в’язниці у справі "Ів Роше", але врахували в термін відбування покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.