Посли ЄС затвердили санкції за Навального проти керівників 4 силових відомств РФ

Посли країн Європейського союзу затвердили рішення про санкції проти глав чотирьох російських відомств у зв'язку з арештом опозиціонера Алєксєя Навального, засудженого до тюремного терміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Як і очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили санкції проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашникова за ув'язнення Навального. Посли ЄС повинні дати зелене світло 3 березня, а заходи повинні набути чинності 5 березня", - написав Джозвяк.

As expected, EU diplomats today approved to sanction Bastrykin, Krasnov, Zolotov & Kalashnikov over the imprisonment of #Navalny. EU ambassadors should give the green light on 3 March and the measures should enter into force on 5 March. #Russia