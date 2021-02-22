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Глави МЗС країн ЄС досягли домовленості щодо санкцій проти РФ за арешт Навального

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Глави МЗС країн ЄС досягли домовленості щодо санкцій проти РФ за арешт Навального

Понеділок, 22 лютого 2021, 15:10

Міністри закордонних справ країн ЄС досягли домовленості працювати над санкціями проти РФ у  зв’язку з арештом критика Путіна Алексєя Навального і переслідуванням опозиції.

Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела, передає "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ ЄС погодились просувати вперед роботу над новими санкціями проти Росії після ув'язнення опозиціонера Алексєя Навального", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наступними тижнями мають визначити правові рамки та конкретний список осіб, до яких застосують санкції. 

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє його. 

Посол РФ при ЄС Владімір Чижов водночас сказав, що Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо Євросоюз піде на нові санкції. 

Як повідомляла "Українська правда", 20 лютого російський суд визнав винним Навального у справі про нібито наклеп на ветерана. Раніше опозиціонера залишили у в’язниці у справі "Ів Роше", але врахували в термін відбування покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

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Навальний санкції
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