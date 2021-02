Послы ЕС утвердили санкции за Навального против руководителей 4 силовых ведомств РФ

Послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Как и ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили санкции против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а меры должны вступить в силу 5 марта", - написал Джозвяк.

As expected, EU diplomats today approved to sanction Bastrykin, Krasnov, Zolotov & Kalashnikov over the imprisonment of #Navalny. EU ambassadors should give the green light on 3 March and the measures should enter into force on 5 March. #Russia