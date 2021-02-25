У Британії понизили рівень коронавірусної загрози

Рівень загрози у зв’язку з пандемією COVID-19 у Великій Британії був знижений, загроза переповненості закладів Національної служби охорони (NHS) здоров’я відступила.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.

Керівництво NHS заявляє, що рівень тривоги повинен перейти з 5 до 4, оскільки кількість пацієнтів у лікарнях "постійно зменшується, а загроза для NHS та інших служб охорони здоров'я протягом 21 дня відступає".

Рівень 4 означає, що передача COVID-19 зараз "висока або зростає в геометричній прогресії" порівняно з рівнем 5, найвищим рівнем, де існував "ризик загрози для системи охорони здоров'я".

Британія перебувала на 5 рівні з 1 січня.

У спільній заяві четверо головних медиків та національний медичний директор NHS England заявили, що погодились, що рівень повинен бути знижений відповідно до рекомендацій Спільного центру біозахисту "та з урахуванням останніх даних".

Вони додали: "Служби охорони здоров'я в усіх чотирьох країнах продовжують відчувати значний тиск, оскільки велика кількість пацієнтів перебуває в лікарнях, однак завдяки зусиллям громадськості зараз ми спостерігаємо, що їх кількість постійно зменшується".

"Ми не повинні мати ілюзій - рівень передачі, тиск на лікарні та смертність все ще дуже високі. З часом вакцини матимуть великий вплив, і ми закликаємо всіх робити щеплення, коли вони отримають пропозицію" - йдеться у заяві.