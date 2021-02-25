В Британии снизили уровень коронавирусной угрозы

Уровень угрозы в связи с пандемией COVID-19 в Великобритании был снижен, угроза переполненности учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) здоровья отступила.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.

Руководство NHS заявляет, что уровень тревоги должен перейти с 5 до 4, поскольку количество пациентов в больницах "постоянно уменьшается, а угроза для NHS и других служб здравоохранения в течение 21 дня отступает".

Уровень 4 означает, что передача COVID-19 сейчас "высокая или растет в геометрической прогрессии" по сравнению с уровнем 5, уровнем, где существовал "риск угрозы для системы здравоохранения".

Великобритания находилась на 5 уровне с 1 января.

В совместном заявлении четыре главных медиков и национальный медицинский директор NHS England заявили, что согласились, что уровень должен быть снижен в соответствии с рекомендациями Общего центра биозащиты "и с учетом последних данных".

Они добавили: "Службы здравоохранения во всех четырех странах продолжают испытывать значительное давление, поскольку большое количество пациентов находится в больницах, однако благодаря усилиям общественности сейчас мы наблюдаем, что их количество постоянно уменьшается".

"Мы не должны питать иллюзий - уровень передачи, давление на больницы и смертность все еще очень высоки. Со временем вакцины будут большое влияние, и мы призываем всех делать прививки, когда они получат предложение", - говорится в заявлении.