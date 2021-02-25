Латвія продовжила обмеження на в’їзд до 6 квітня

Латвія продовжила обмеження на в’їзд іноземців до кінця режиму надзвичайної ситуації 6 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

В'їзд в Латвію з інших країн ЄС і Європейської економічної зони, а також Швейцарії та Британії дозволений тільки з поважної причини. Нею вважається робота, навчання, возз'єднання сім'ї, похорон, необхідне лікування, транзит, супровід неповнолітнього або повернення на постійне місце проживання. В'їхати з цих причин можна на транспорті, який не робить комерційнеперевезення, а перед в'їздом потрібно заповнити анкету на сайті covidpass.lv.

Громадяни Латвії, а також громадяни ЄС, Європейської економічної зони, Швейцарії та Британії, які мають посвідку на проживання в Латвії, можуть в'їжджати до Латвії без обмежень, якщо транспорт, на якому вони їдуть, не робить комерційне перевезення.

Міністр сполучення Таліс Лінкайтс на засіданні уряду підкреслив, що ці поправки МОЗ не були узгоджені з його міністерством, і додав, що громадянам Латвії хоч і не рекомендовано, але і не заборонено виїжджати за кордон у туристичних цілях і повертатися назад. Заборона стосується тільки іноземних туристів.