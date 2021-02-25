Латвия продлила ограничения на въезд до 6 апреля

Латвия продлила ограничения на въезд иностранцев до конца режима чрезвычайной ситуации 6 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Въезд в Латвию из других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Швейцарии и Великобритании разрешен только по уважительной причине. Ею считается работа, учеба, воссоединение семьи, похороны, необходимо лечение, транзит, сопровождение несовершеннолетнего или возвращения на постоянное место жительства. Въехать по этим причинам можно на транспорте, не делает коммерческую перевозку, а перед въездом нужно заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

Граждане Латвии, а также граждане ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, которые имеют вид на жительство в Латвии, могут въезжать в Латвию без ограничений, если транспорт, на котором они едут, не оказывает коммерческое перевозки.

Министр сообщения Талис Линкайтс на заседании правительства подчеркнул, что эти поправки Минздрава не были согласованы с его министерством, и добавил, что гражданам Латвии хоть и не рекомендуется, но и не запрещено выезжать за границу в туристических целях и возвращаться обратно. Запрет касается только иностранных туристов.