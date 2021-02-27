Іспанцям до 55 років, які перехворіли на COVID, колотимуть тільки одну дозу вакцини

Міністерство охорони здоров'я Іспанії оголосило, що особам віком до 55 років, які вже перехворіли Covid-19, буде введена тільки одна доза вакцини через шість місяців з моменту зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Оголошення було зроблено в новому документі МОЗ Іспанії в п'ятницю і є одним з найбільш значних оновлень поточної стратегії вакцинації.

В опублікованому документі говориться, що немає необхідності проводити тести ні до, ні після вакцинації, щоб перевірити, чи є у людини антитіла проти Covid-19.

Водночас, особам молодше 55 років, які заразилися Covid-19 навіть після отримання першої дози вакцини, через шість місяців буде введена друга доза.

Особам старше 55 років МОЗ і раніше рекомендує дві звичайні дози.

Як і люди молодше 55 років, люди старше 55 років, інфіковані вірусом вже після першої дози, будуть вакциновані другий після повного одужання.

Наступні групи отримуватимуть вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna у віці 70-79 років, потім у віці 60-69 років, потім у віці до 60 років високим ризиком захворювання, а потім у віці від 56 до 59 років.

У новому документі також говориться, що після того, як вакцина AstraZeneca буде введена ключовим співробітникам, таким як поліцейські і пожежні, її будуть вводити людям у віці від 45 до 55 років.

На цей час Іспанія вакцинувала від Covid "майже всіх" жителів будинків для людей похилого віку та вже перейшла до вакцинації населення старше 80 років.

Також розпочато вакцинацію ключових працівників, таких як пожежні, поліцейські, вчителі та фармацевти. Більшість медичних працівників у лікарнях і будинках престарілих також пройшли вакцинацію.