Испанцам до 55 лет, переболевшим COVID, будут колоть только одну дозу вакцины

Министерство здравоохранения Испании объявило, что лицам в возрасте до 55 лет, которые уже переболели Covid-19, будет введена только одна доза вакцины через шесть месяцев с момента заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Объявление было сделано в новом документе МОЗ Испании в пятницу и является одним из самых значительных обновлений текущей стратегии вакцинации.

В опубликованном документе говорится, что нет необходимости проводить тесты ни до, ни после вакцинации, чтобы проверить, есть ли у человека антитела против Covid-19.

В то же время, лицам младше 55 лет, которые заразятся Covid-19 даже после получения первой дозы вакцины, через шесть месяцев будет введена вторая доза.

Лицам старше 55 лет Минздрав по-прежнему рекомендует две обычные дозы.

Как и люди моложе 55 лет, люди старше 55 лет, инфицированные вирусом уже после первой дозы, будут вакцинированы второй после полного выздоровления.

Следующие группы будут получать вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna в возрасте 70-79 лет, затем в возрасте 60-69 лет, затем в возрасте до 60 лет высоким риском заболевания, а затем в возрасте от 56 до 59 лет.

В новом документе также говорится, что после того, как вакцина AstraZeneca будет введена ключевым сотрудникам, таким как полицейские и пожарные, ее будут вводить люди в возрасте от 45 до 55 лет.

На данный момент Испания вакцинировала от Covid "почти всех" жителей домов престарелых и уже перешла к вакцинации населения старше 80 лет.

Тактже начата вакцинация ключевых работников, таких как пожарные, полицейские, учителя и фармацевты. Большинство медицинских работников в больницах и домах престарелых также прошли вакцинацию.