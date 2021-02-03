Рада Європи призначила нового голову свого офісу в Україні

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила про призначення Стіна Норлова головою Офісу РЄ в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на facebook-сторінці постійного представництва України при Раді Європи, передає "Європейська правда".

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк повідомив про схвалення цієї кандидатури Києвом та привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи у новій та важливій якості.

Туреччина приєдналась до вітань з нагоди призначення нового Голови Офісу РЄ в Україні.

Окрім цього генсек РЄ повідомила про припинення мандату спеціального радника генсека з питань України Режі Брія та подякувала за його роботу.

Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року. Його статус визначений у Меморандумі взаєморозуміння між урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу.

Офіс Ради Європи в Україні відіграє провідну координаційну роль у впровадженні заходів із реалізації Плану дій, програм і проєктів, що спрямовані на підтримку Україну у виконанні її статутних і специфічних зобов’язань як держави-члена Ради Європи.