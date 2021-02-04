Данія затвердила будівництво "енергетичного острова" за $34 млрд у Північному морі

Данія у четвер схвалила план будівництва штучного острова в Північному морі, який буде виробляти і накопичувати достатньо зеленої енергії для задоволення потреб в електроенергії 3 мільйонів європейських домогосподарств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Острів на початковому етапі буде мати розмір з 18 футбольних полів. Він буде пов'язаний з сотнями морських вітряних турбін і буде постачати електроенергію для домашніх господарств і "зелений" водень для судноплавства, авіації, промисловості і транспорту.

"Це дійсно великий момент для Данії і для глобального "зеленого" переходу", - сказав на брифінгу міністр енергетики Ден Йоргенсен.

"Острів зробити великий внесок в реалізацію величезного потенціалу європейської морської вітроенергетики", - сказав він.

Побудова "енергетичного острова" є важливою частиною зобов’язання Данії скоротити викиди парникових газів на 70% до 2030 року в порівнянні з рівнем 1990 року. Це один із найбільш амбітних планів у світі.

Данія, скандинавська країна зі сприятливим вітряним кліматом, була піонером у сфері вітроенергетики, збудувавши першу в світі морську вітряну електростанцію майже 30 років тому.

Штучний острів буде розташований за 80 кілометрів від західного узбережжя Данії і буде коштувати близько 210 мільярдів данських крон (33,87 мільярда доларів). Він буде введений в експлуатацію приблизно в 2033 році.

Данія також планує побудувати енергетичний острів в Балтійському морі.