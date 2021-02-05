Боррель дізнався про висилку європейських дипломатів під час переговорів з Лавровим

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Борреля.

"Під час моєї сьогоднішньої зустрічі з міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим у Москві я дізнався, що трьох європейських дипломатів збираються вислати з Росії. Я рішуче засудив це рішення та відкинув твердження про те, що вони проводили діяльність, несумісну з їх статусом іноземних дипломатів. Це рішення слід переглянути", - наголосив голова європейської дипломатії.

Він також заявив про єдність та солідарність Європейського Союзу з відповідними державами-членами, чиїх дипломатів вислали.

Як повідомляла "Європейська правда", РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено персонами нон грата і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.