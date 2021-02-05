Боррель узнал о высылке европейских дипломатов в ходе переговоров с Лавровым

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Борреля.

"Во время моей сегодняшней встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве я узнал, что трех европейских дипломатов собираются выслать из России. Я решительно осудил это решение и отверг утверждения о том, что они проводили деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов. Это решение следует пересмотреть", - отметил глава европейской дипломатии.

Он также заявил о единстве и солидарности Европейского Союза с соответствующими государствами-членами, чьих дипломатов выслали.

Как сообщала "Европейская правда", РФ решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата и им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.